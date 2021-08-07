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Кабмин выделил 500 млн рублей на ремонт Лиговского путепровода в Петербурге

  /   Обновлено: 07 августа 2021 00:03
Экономика
Кабмин выделил 500 млн рублей на ремонт Лиговского путепровода в Петербурге
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 7 августа. Петербург получит 500 млн рублей на реконструкцию Лиговского путепровода. Средства из федерального бюджета на эти цели выделил кабмин.

Ремонт участка магистрали, по данным «Невских новостей», производится по поручению петербургского губернатора Александра Беглова. Деньги из федерального бюджета, по его словам, помогут ускорить реализацию проекта.

«Реконструкция путепровода позволит разгрузить юго-западную часть города. Федеральная поддержка даст нам возможность ускорить темпы реконструкции и завершить работы с опережением сроков», — подчеркнул губернатор.

Беглов ранее провел переговоры с главой РЖД Олегом Белозеровым. На встрече были рассмотрены вопросы развития железнодорожного узла в Петербурге.

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петербург беглов федеральный бюджет лиговский путепровод
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