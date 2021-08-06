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Благотворительный фонд «Антон тут рядом» выпустил инклюзивный музыкальный альбом
Общество
Благотворительный фонд «Антон тут рядом» выпустил инклюзивный музыкальный альбом
unsplash.com  /  Jeremy Enns

Санкт-Петербург, 6 августа. Петербуржцы из благотворительного фонда «Антон тут рядом» записали альбом совместно с музыкантом Ладомиром Зелинским.

Инклюзивный альбом «смешали чувства» фонда «Антон тут рядом» вышел на лейбле Doing Great Music. Люди с расстройствами аутистического спектра, а также нейротипичные музыканты вместе записали различные звуки, которые позже преобразовали в музыкальное полотно. Таким образом, появилась группа «музыка на разной громкости». Среди звуков можно услышать грохот от падающих бутылок, звуки будильника, шелест бумаги и шум, записанный на Невском проспекте. Мелодии на альбоме отражают и переосмысливают действительность, так как каждый участник и есть звук.

«Вышло максимально по-разному, но с каким-то скользящим нарративом, который постоянно прерывают», — рассказал Зелинский.

Проектом занимались в течение шести месяцев. «Антон тут рядом» — благотворительный фонд системной поддержки людей с аутизмом, основанный в 2013 году в Санкт-Петербурге.

Музыкант ранее раскрыл все секреты воздействия музыки на человека. Она оказывает эмоциональное воздействие на человека.

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