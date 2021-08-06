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Два авантюриста пытались «ограбить» памятник зайцу в центре Петербурга

  /   Обновлено: 06 августа 2021 18:10
Происшествия
Два авантюриста пытались «ограбить» памятник зайцу в центре Петербурга
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 6 августа. Патрульные Петербурга поймали двух авантюристов, пытавшихся «ограбить» памятник зайцу у Петропавловской крепости. Правоохранителям удалось выгнать воришек из воды.

Мужчины надели гидрокостюмы и погрузились в Кронверкский пролив в надежде собрать со дна водоема монеты, которые туристы во множестве кидают «на удачу» к памятнику ушастому хранителю Заячьего острова. Злоумышленников заметили патрульные, объезжавшие акваторию Невы, сообщает источник в правоохранительных органах.

Памятник зайцу является одной из самых популярных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Среди гостей города принято кидать к памятнику монетки с таким расчетом, чтобы попасть на бревна, стоящие у подножия скульптуры. Считается, что тех, чьи монеты останутся на бревне и не упадут в воду, непременно ждет удача.

Археологи нашли клад с монетами железного века в Лондоне. Ученые обнаружили более 300 «потинов», которыми рассчитывались при переселении римлян в Британию.

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санкт-петербург полиция клад Авантюристы памятник зайцу
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