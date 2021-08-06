«ВКонтакте» открыла новый офис в Петербурге с видом на Исаакиевский собор

Санкт-Петербург, 6 августа. Новый офис «ВКонтакте» расположился в историческом здании в центре Санкт-Петербурга. В настоящее время проводятся завершающие ремонтные работы.

Российская социальная сеть «ВКонтакте» открыла третий офис в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили представители пресс-службы соцсети. Отмечается, что офис расположен в историческом здании на Большой Морской улице. Оно было построено в XVIII веке.

Сотрудники компании будут работать на втором, третьем и четвертом этажах здания. Шестой этаж был отведен для проведения встреч и внутренних мероприятий. Ключевой особенностью этого этажа является наличие открытой террасы с видом на Исаакиевский собор.

Офисы «ВКонтакте» расположены не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах России. В частности, региональные представительства были открыты в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде. Один из офисов социальной сети расположен в Казахстане.

Как сообщалось ранее, «ВКонтакте» запустит собственный аналог Zoom. Пользователи социальной сети смогут совершать групповые видеозвонки без ограничений по времени.