Петербуржец заблудился в Юнтоловском парке во время ночной прогулки

Санкт-Петербург, 6 августа. Мужчина заблудился во время ночной прогулки по Юнтоловскому парку в Приморском районе города и вызвал спасателей.

Он рассказал, что захотел пройтись по ночному лесу, но в какой-то момент понял, что не может выйти из него. С собой у петербуржца был заряженный мобильный телефон — он обратился за помощью к поисковикам и дождался, когда они выведут его в город.

Когда мужчину нашли, он чувствовал себя удовлетворительно. Медицинская помощь ему не понадобилась, сообщил источник ФАН.

Похожий случай произошел в Башкирии. Молодые влюбленные купались в реке и не заметили наступления темноты. Возвращаясь домой, они заблудились и вызвали спасателей.