Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 16:53
16:51
Армия
Бойцы ВСУ за неделю 25 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе
16:50
Общество
В Минздраве России назвали возможные сроки достижения коллективного иммунитета до 90%
16:48
Происшествия
Гендиректора московской фирмы подозревают в растлении 13-летнего мальчика
16:46
Украина
Экс-депутат Рады предупредил: часть Украины скоро начнет проситься в Россию
16:45
Происшествия
Петербуржец заблудился в Юнтоловском парке во время ночной прогулки
16:44
Армия
Аналитик из Британии назвал главное достоинство российских С-500
16:43
Происшествия
В Люберцах мужчина жестоко избил пенсионера, который вернул ему кошелек
16:43
Общество
Гендиректор Telecom Daily Кусков рассказал россиянам о новой схеме мошенничества
16:41
Происшествия
Молодая сотрудница московской фирмы обвинила пожилого начальника в харассменте
16:41
Латинская Америка
Премьеру Сент-Винсента и Гренадинов разбили голову во время протестов
Все новости

Судно обеспечения «Всеволод Бобров» пополнило ряды ВМФ России
Армия
Судно обеспечения «Всеволод Бобров» пополнило ряды ВМФ России
пресс-служба «Северная верфь»

Санкт-Петербург, 6 августа. Новое судно обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23120 передано в состав Военно-морского флота России.

В сообщении пресс-службы предприятия «Северная верфь», где строился корабль, говорится, что приемный акт на судно уже подписан. Подчеркивается, что дата церемонии поднятия Андреевского флага будет определена командованием флота. По имеющейся информации, после торжественной церемонии судно отправится к месту постоянной дислокации на Черноморский флот. Первый корабль данного проекта несет службу в составе Северного флота.

Отметим, что «Всеволод Бобров» был заложен в 2013 году и спущен на воду в 2016 году. Судно предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи попавшим в бедствие кораблям.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» в ходе модернизации получит новое мощное вооружение. Сейчас специалисты проводят электромонтажные работы, а также устанавливают оборудование.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Судно обеспечения «Всеволод Бобров» пополнило ряды ВМФ России
вмф рф судно всеволод бобров
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru