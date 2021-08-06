Судно обеспечения «Всеволод Бобров» пополнило ряды ВМФ России

Санкт-Петербург, 6 августа. Новое судно обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23120 передано в состав Военно-морского флота России.

В сообщении пресс-службы предприятия «Северная верфь», где строился корабль, говорится, что приемный акт на судно уже подписан. Подчеркивается, что дата церемонии поднятия Андреевского флага будет определена командованием флота. По имеющейся информации, после торжественной церемонии судно отправится к месту постоянной дислокации на Черноморский флот. Первый корабль данного проекта несет службу в составе Северного флота.

Отметим, что «Всеволод Бобров» был заложен в 2013 году и спущен на воду в 2016 году. Судно предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи попавшим в бедствие кораблям.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» в ходе модернизации получит новое мощное вооружение. Сейчас специалисты проводят электромонтажные работы, а также устанавливают оборудование.