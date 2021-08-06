Суд в Петербурге продлил арест блогеру Хованскому

Санкт-Петербург, 6 августа. Куйбышевский районный суд продлил арест блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в публичном оправдании терроризма.

Молодой человек останется под стражей до 8 сентября 2021 года. Следствие полагает, что Хованский обладает глубокими познаниями в области цифровых технологий и может дистанционно удалить информацию на электронных носителях, которые используются для сбора доказательств. Блогер просил суд изменить ему меру пресечения на домашний арест.

В изоляторе Хованский читает книги и занимается спортом. Он не жалуется на самочувствие и радуется тому, что его сосед по камере — «толковый и интеллигентный» человек.