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Суд в Петербурге продлил арест блогеру Хованскому

  /   Обновлено: 06 августа 2021 16:50
Происшествия
Суд в Петербурге продлил арест блогеру Хованскому
Prt Scr youtube.com  /  Юрий Хованский

Санкт-Петербург, 6 августа. Куйбышевский районный суд продлил арест блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в публичном оправдании терроризма.

Молодой человек останется под стражей до 8 сентября 2021 года. Следствие полагает, что Хованский обладает глубокими познаниями в области цифровых технологий и может дистанционно удалить информацию на электронных носителях, которые используются для сбора доказательств. Блогер просил суд изменить ему меру пресечения на домашний арест.

В изоляторе Хованский читает книги и занимается спортом. Он не жалуется на самочувствие и радуется тому, что его сосед по камере — «толковый и интеллигентный» человек.

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