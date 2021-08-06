Школьник изнасиловал семилетнюю петербурженку в детском лагере

Санкт-Петербург, 6 августа. Семилетняя девочка стала жертвой изнасилования. Инцидент произошел в детском оздоровительном лагере в Курортном районе, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В отдел полиции обратилась 37-летняя жительница Петербурга. Она рассказала, что ее дочь отдыхала в детском лагере в поселке Молодежное. Заявительница сообщила, что там девочка якобы подверглась насильственным действиям интимного характера со стороны одного из мальчиков.

Правоохранители ведут работу по установлению личности несовершеннолетнего и других деталей произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.