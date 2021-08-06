Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 13:51
13:50
Общество
МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму из-за ухудшения погодных условий
13:46
Армия
Шойгу рассказал о вооружении и уникальных возможностях новой АПЛ «Красноярск»
13:44
Общество
Петербург оказался в числе популярных направлений для туризма среди россиян
13:41
Политика
Сатановский одернул Зеленского после опрометчивых слов о Донбассе
13:40
Происшествия
Несколько ТЦ и детсадов в Перми эвакуированы после угроз о минировании
13:40
Происшествия
Жилой дом полыхает на Васильевском острове
13:34
Общество
Останки мирных жителей, погибших от рук фашистов, обнаружили на Кубани
13:34
ЦАР
«Новый вид кино»: эксперт из Зимбабве увидел в «Туристе» будущее индустрии
13:34
Весь мир
Ядерный пепел памяти. Годовщина Хиросимы
13:34
Происшествия
Мигранты устроили массовую драку со стрельбой в Мытищах
Все новости

«Выглядит как пророчество»: Пригожин прокомментировал постер к фильму «Шугалей-3»

  /   Обновлено: 06 августа 2021 13:23
Общество
«Выглядит как пророчество»: Пригожин прокомментировал постер к фильму «Шугалей-3»
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 6 августа. Предприниматель Евгений Пригожин опроверг связь между появлением плаката к фильму «Шугалей-3» и предвыборной агитацией в Петербурге.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала комментарий бизнесмена по поводу материала издания «Деловой Петербург» о предвыборной агитации в городе на Неве, где обсуждалось появление постера к фильму «Шугалей-3».

Пригожин напомнил, что глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей пробыл в плену у боевиков, которые под давлением мировой общественности вынуждены были отпустить его. Огромную роль в этом сыграли фильмы «Шугалей» и «Шугалей-2», подчеркнул бизнесмен.

«Шугалей в этой борьбе победил, а люди, которые боролись за его освобождение, выполнили свой гражданский долг», — отметил предприниматель.

Он предположил, что статью в «Деловом Петербурге» писал студент, и посоветовал начинающим журналистам обращать внимание на дату выхода материалов. Плакат с изображением Смольного собора и фразой «возвращение» появился в Сети задолго до начала политической кампании и не является предвыборной агитацией, объяснил Пригожин.

«С самого начала создатели фильма верили, что Шугалей вернется и сядет на скамейку напротив Смольного собора, символа Петербурга и христианства в одном лице. Того, что сейчас выглядит как пророчество, год назад никто не знал. Никто не знал, что бывший пленник соберется в Заксобрание. Максим Шугалей — герой, честнейший человек и бескорыстный патриот России», — резюмировал бизнесмен.

В конце октября 2020 года постер к «Шугалею-3» опубликовал бывший глава ФЗНЦ Александр Малькевич. Локация в Санкт-Петербурге и фраза «возвращение» намекают на то, что действие третьей части будет посвящено освобождению социолога из плена боевиков.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Выглядит как пророчество»: Пригожин прокомментировал постер к фильму «Шугалей-3»
фильм пригожин шугалей
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru