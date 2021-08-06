«Выглядит как пророчество»: Пригожин прокомментировал постер к фильму «Шугалей-3»

Санкт-Петербург, 6 августа. Предприниматель Евгений Пригожин опроверг связь между появлением плаката к фильму «Шугалей-3» и предвыборной агитацией в Петербурге.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала комментарий бизнесмена по поводу материала издания «Деловой Петербург» о предвыборной агитации в городе на Неве, где обсуждалось появление постера к фильму «Шугалей-3».

Пригожин напомнил, что глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей пробыл в плену у боевиков, которые под давлением мировой общественности вынуждены были отпустить его. Огромную роль в этом сыграли фильмы «Шугалей» и «Шугалей-2», подчеркнул бизнесмен.

«Шугалей в этой борьбе победил, а люди, которые боролись за его освобождение, выполнили свой гражданский долг», — отметил предприниматель.

Он предположил, что статью в «Деловом Петербурге» писал студент, и посоветовал начинающим журналистам обращать внимание на дату выхода материалов. Плакат с изображением Смольного собора и фразой «возвращение» появился в Сети задолго до начала политической кампании и не является предвыборной агитацией, объяснил Пригожин.

«С самого начала создатели фильма верили, что Шугалей вернется и сядет на скамейку напротив Смольного собора, символа Петербурга и христианства в одном лице. Того, что сейчас выглядит как пророчество, год назад никто не знал. Никто не знал, что бывший пленник соберется в Заксобрание. Максим Шугалей — герой, честнейший человек и бескорыстный патриот России», — резюмировал бизнесмен.

В конце октября 2020 года постер к «Шугалею-3» опубликовал бывший глава ФЗНЦ Александр Малькевич. Локация в Санкт-Петербурге и фраза «возвращение» намекают на то, что действие третьей части будет посвящено освобождению социолога из плена боевиков.