Петербургских водителей предупредили об ограничении движения на ряде улиц с 9 августа

Санкт-Петербург, 6 августа. Водителям Петербурга сообщили о плановом ограничении дорожного движения на нескольких улицах города.

Так, с 9 августа по 30 сентября движение транспорта ограничат на Кадетской линии Васильевского острова от Большого проспекта до Университетской набережной. На этом участке запланирована реконструкция наружного освещения.

А с 9 по 21 августа поэтапно ограничат, а затем и вовсе закроют движение по Ольгинской дороге от улицы Вологдина до улицы Шишкина и по улице Шишкина в поселке Парголово. Там рабочие отремонтируют асфальтовое покрытие.

Некоторые ограничения движения будут действовать до октября и ноября. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.