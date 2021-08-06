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Общество
Петербургских водителей предупредили об ограничении движения на ряде улиц с 9 августа
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Петербургских водителей предупредили об ограничении движения на ряде улиц с 9 августа
Общество
Петербургских водителей предупредили об ограничении движения на ряде улиц с 9 августа
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 6 августа. Водителям Петербурга сообщили о плановом ограничении дорожного движения на нескольких улицах города.

Так, с 9 августа по 30 сентября движение транспорта ограничат на Кадетской линии Васильевского острова от Большого проспекта до Университетской набережной. На этом участке запланирована реконструкция наружного освещения.

А с 9 по 21 августа поэтапно ограничат, а затем и вовсе закроют движение по Ольгинской дороге от улицы Вологдина до улицы Шишкина и по улице Шишкина в поселке Парголово. Там рабочие отремонтируют асфальтовое покрытие.

Некоторые ограничения движения будут действовать до октября и ноября. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

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петербург транспорт ограничение движения
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