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Итоги первых конкурсов на автобусные перевозки до 2028 года подвели в Петербурге
Общество
Итоги первых конкурсов на автобусные перевозки до 2028 года подвели в Петербурге
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 6 августа. Конкурсная комиссия назвала компании, которые стали победителями по перевозкам автобусных маршрутов в Санкт-Петербурге на следующий год.

Всего прошло десять конкурсов. На торги выставили лоты, которые разрешают осуществлять регулярные автобусные перевозки пассажиров и багажа. Компании будут работать по маршрутам с 2022 по 2028 годы.

Больше всего лотов выиграла компания «Вест-Сервис». Организация стала победителем в пяти закупках. Сотрудники приобретут 1889 автобусов и будут обслуживать 167 маршрутов в южной и восточной частях Санкт-Петербурга. Еще три лота получило учреждение «Третий парк». Компания приобретет 875 автобусов и будет работать по 112 маршрутам. Еще в двух закупках победила организация «Домтрансавто». Она будет обслуживать 46 автобусных направлений.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее распорядился о запуске нового автобусного маршрута в городе. Социальный транспорт будет курсировать между микрорайоном Юнтолово и станцией метрополитена «Беговая».

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