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Крупнейший пункт вакцинации от COVID-19 откроют в петербургском ТЦ «Галерея»
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Крупнейший пункт вакцинации от COVID-19 откроют в петербургском ТЦ «Галерея»

  /   Обновлено: 06 августа 2021 10:38
Общество
Крупнейший пункт вакцинации от COVID-19 откроют в петербургском ТЦ «Галерея»
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Санкт-Петербург, 6 августа. Жители и гости Санкт-Петербурга смогут привиться от коронавируса в торговом центре «Галерея». Новый пункт будет открыт 9 августа.

Власти Санкт-Петербурга откроют новый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Он будет расположен в торговом центре «Галерея» на Лиговском проспекте и станет крупнейшим пунктом Северной столицы, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.

Новый пункт ежедневно будет принимать до тысячи желающих привиться петербуржцев. Для этого организована работа 11 кабинетов, в которых будут работать по два медицинских специалиста. Вакцинация будет проводиться с использованием препаратов «Спутник V» и «Спутник Лайт», разработанных учеными Центра имени Н.Ф. Гамалеи. Пункт откроется 9 августа и будет работать с 10:00 до 22:00.

Вакцинация — эффективный способ защиты организма от заражения коронавирусной инфекцией. В Роспотребнадзоре ранее подтвердили эффективность вакцин от новых штаммов коронавируса. Российские препараты защищают от мутаций «Дельта» и «Дельта плюс», передает «Ридус». Прививка позволяет снизить вероятность заболевания COVID-19 в три раза, утверждают ученые из Имперского колледжа Лондона.

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вакцинация пункт коронавирус
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