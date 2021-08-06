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Двухлетний мальчик попал под колеса грузовика в Петербурге накануне дня рождения

  /   Обновлено: 06 августа 2021 10:29
Происшествия
Двухлетний мальчик попал под колеса грузовика в Петербурге накануне дня рождения
пресс-служба администрации Краснодарского края

Санкт-Петербург, 6 августа. Маленький мальчик, который пострадал в ДТП с участием многотонного большегруза, в пятницу отмечает день рождения — ему исполняется 2 года.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) уточнил, что ребенка зовут Абдухамат Х. Пострадавшей девочке 8 лет, ее зовут Сумая Х.

Ранее сообщалось об аварии на петербургском Колтушском шоссе, в которой пострадали двое несовершеннолетних. Их с различными травмами доставили во Всеволожскую центральную городскую больницу.

Все произошло накануне вечером, 5 августа, на 3-м километре дороги Санкт-Петербург — Колтуши. В настоящий момент дети находятся в реанимационном отделении. У них диагностированы многочисленные переломы и ушибы головного мозга.

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