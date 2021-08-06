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Попавшие под грузовик в Петербурге дети находились вне зоны пешеходного перехода

  /   Обновлено: 06 августа 2021 10:23
Происшествия
Попавшие под грузовик в Петербурге дети находились вне зоны пешеходного перехода
lenobl.ru  /  Пресс-служба Администрации Ленинградской области

Санкт-Петербург, 6 августа. Дети, оказавшиеся под колесами фуры на Колтушском шоссе, находились вне зоны пешеходного перехода. Водителя отпустили домой под обязательство о явке.

По предварительным данным, случившееся — вина родителей, которые не уследили за своими детьми. Сегодня материалы об аварии будут переданы в Следственный комитет, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Большегруз сбил двухлетнего мальчика и его восьмилетнюю сестру на третьем километре трассы Санкт-Петербург — Колтуши во Всеволожском районе. Пострадавших увезли во Всеволожскую центральную городскую больницу, сейчас они находятся в реанимации.

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