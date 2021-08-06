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Синоптик Леус рассказал петербуржцам о погоде 6 августа
Общество
Синоптик Леус рассказал петербуржцам о погоде 6 августа
pixabay.com

Санкт-Петербург, 6 августа. Периферия активного циклонического вихря окажет влияние на погоду в Северной столице в пятницу, предупредил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В этот день в городе будет облачно, но без осадков. Температура воздуха будет комфортной: столбики уличных термометров покажут до +20...+22 градусов. В Ленинградской области ожидается до +22 градусов, возможны кратковременные дожди.

Северо-восточный ветер подует со скоростью пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Климатолог Александр Чернокульский ранее назвал главное негативное последствие волн жары. Речь идет о ночном времени суток, когда столбики термометров не будут падать ниже отметки в +20 градусов.

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погода петербург циклон
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