Синоптик Леус рассказал петербуржцам о погоде 6 августа

Санкт-Петербург, 6 августа. Периферия активного циклонического вихря окажет влияние на погоду в Северной столице в пятницу, предупредил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В этот день в городе будет облачно, но без осадков. Температура воздуха будет комфортной: столбики уличных термометров покажут до +20...+22 градусов. В Ленинградской области ожидается до +22 градусов, возможны кратковременные дожди.

Северо-восточный ветер подует со скоростью пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Климатолог Александр Чернокульский ранее назвал главное негативное последствие волн жары. Речь идет о ночном времени суток, когда столбики термометров не будут падать ниже отметки в +20 градусов.