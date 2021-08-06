Петербургский пенсионер показал мастер-класс езды на скейтборде

Санкт-Петербург, 6 августа. Пожилой мужчина 73-х лет рассекал по Петербургу в районе Светлановского проспекта на скейтборде. Причем делал он это ничуть не хуже молодых людей.

Пенсионера зовут Игорь. Как оказалось, он с давних пор занимался лыжным спортом, а на доску решил встать в 1981 году. Профессиональные скейтбордисты отметили, что стиль езды у Игоря как у лыжника, но все равно восхитились его навыками и подвижностью в столь преклонном возрасте, передает «Царьград».

Недавно общественность поразил еще один необычный скейтбордист. Им стал шестилетний пес Буллет с Дальнего Востока, который освоил катание на доске с помощью своего хозяина Сергея.