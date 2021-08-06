Петербургская актриса Короткевич умерла на 100-м году жизни

Санкт-Петербург, 6 августа. Старейшая актриса Санкт-Петербурга Галина Короткевич ушла из жизни в возрасте 99 лет. До 100-летнего юбилея она не дожила две недели.

Галина Короткевич умерла вечером 5 августа. Ее 100-летний юбилей готовились отмечать всем Театром имени Веры Комиссаржевской, в котором ей удалось сыграть множество ролей. Об этом сообщил художественный руководитель учреждения Виктор Новиков ТАСС.

«Это была актриса редкого творческого оптимизма, выходившая на сцену еще несколько лет назад», — отметил Новиков.

Старт карьеры у народной артистки РСФСР совпал с Великой Отечественной войной и обороной Ленинграда. Тогда Короткевич была участницей фронтовых бригад. В 1953 году она сыграла главную женскую роль в киноленте «Весна в Москве».

Уходят из жизни не только актеры и звезды сцены, но и создатели выдающихся кинолент. На днях умер сценарист и режиссер «Мертвого поля» Александр Аравин. Ему было 63 года, сообщили в Союзе кинематографистов России.