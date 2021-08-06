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«Локомотив» напомнил ушедшему из «Барселоны» Месси о вакантном месте в команде
Спорт
«Локомотив» напомнил ушедшему из «Барселоны» Месси о вакантном месте в команде
Global Look Press  /  Siu Wu/Siu Lau

Санкт-Петербург, 6 августа. Пресс-службы «Локомотива» и «Зенита» отреагировали в Twitter на уход форварда «Барселоны» Месси. Они пригласили его в российские команды.

Футбольный клуб Санкт-Петербурга пошутил по поводу того, что Месси стал свободным агентом. Он напомнил бомбардиру Аргентины, что Петербург лучше Парижа или Манчестера.

«Санкт-Петербург > Париж/Манчестер. К вашему сведению, Лео», — сообщает пресс-служба «Зенита».

«Локомотив» в свою очередь выпустил аналогичный шуточный пост. Представители клуба заметили, что «номер десять» все еще свободен.

«Теперь вы понимаете, для чего мы столько времени хранили десятый номер?» — передают железнодорожники.

Срок контракта аргентинского футболиста подошел к концу 30 июня. Однако Лионель Месси отказался продлять его.

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Зенит локомотив месси барселона
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