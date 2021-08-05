Банда таможенников из Петербурга ответит в суде за крупную взятку

Санкт-Петербург, 5 августа. Прокуратура утвердила обвинение в отношении четырех сотрудников таможни. Фигуранты обвиняются в получении крупной взятки. Отягчающим обстоятельством указан предварительный сговор.

Следствие считает, что злоумышленники совершили преступление, работая на Шкиперском таможенном посту. В течение двух лет они незаконно получали деньги, помогая нелегально ввозить культурные ценности. Правоохранители позднее изъяли картины и статуэтки. Криминальная деятельность принесла фигурантам 2,4 миллиона рублей.