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Банда таможенников из Петербурга ответит в суде за крупную взятку

  /   Обновлено: 05 августа 2021 17:27
Происшествия
Банда таможенников из Петербурга ответит в суде за крупную взятку
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 5 августа. Прокуратура утвердила обвинение в отношении четырех сотрудников таможни. Фигуранты обвиняются в получении крупной взятки. Отягчающим обстоятельством указан предварительный сговор.

Следствие считает, что злоумышленники совершили преступление, работая на Шкиперском таможенном посту. В течение двух лет они незаконно получали деньги, помогая нелегально ввозить культурные ценности. Правоохранители позднее изъяли картины и статуэтки. Криминальная деятельность принесла фигурантам 2,4 миллиона рублей.

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таможня суд взятка
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