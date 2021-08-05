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Злоумышленник вырвал из рук блокадника сумку с деньгами в Петербурге
Происшествия
Злоумышленник вырвал из рук блокадника сумку с деньгами в Петербурге
pixabay.com  /  JetraTull

Санкт-Петербург, 5 августа. Полиция разыскивает мужчину, который напал на 81-летнего блокадника и вырвал у него из рук сумку с крупной суммой денег.

Инцидент произошел на улице Черкасова в Калининском районе Санкт-Петербурга. В полицию обратился сам пенсионер и заявил, что у него украли сумку, в которой находились 500 тысяч рублей. Злоумышленник вырвал кейс и скрылся в неизвестном направлении.

В данный момент возбуждено уголовное дело по статье 161 части 2 УК РФ за грабеж в крупном размере. Преступник разыскивается.

Ранее бывшие уголовники украли тонну чугунной изгороди в центре Новосибирска. Мужчины уже задержаны.

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