Суд признал виновными обвиняемых в убийстве петербургского ресторатора

Санкт-Петербург, 5 августа. Суд присяжных вынес обвинительный приговор группе лиц по предварительному сговору, которых обвиняют в убийстве предпринимателя Михаила Долгополова.

Следствие установило, что члены преступной группы согласились на заказное убийство Долгополова за 500 тыс. рублей. Для этого они купили пистолет марки ТТ и автомобиль Ford Mondeo. 16 апреля 2019 года один из членов ОПГ вывез ресторатора в арендованный коттедж в деревне Вайя, где уже находились два его сообщника.

Преступники расправились с Долгополовым, выстрелив ему в голову. После этого тело погибшего закопали в лесу в Новгородской области. Следственные действия длились два года. Присяжные заседатели 5 августа признали виновными всех членов преступной группы. На основании обвинительного вердикта будет вынесен приговор.

Участник банды предстанет перед судом за убийство экс-мэра Киселевска, которое было совершено в 2019 году, сообщало издание A42.ru.