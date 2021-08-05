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«У меня на вишню аллергия»: Пригожин оценил снятие Вишневского с выборов

  /   Обновлено: 05 августа 2021 16:18
Политика
«У меня на вишню аллергия»: Пригожин оценил снятие Вишневского с выборов
ТАСС  /  Михаил Метцель

Санкт-Петербург, 5 августа. Предприниматель Евгений Пригожин иронично прокомментировал снятие кандидатуры депутата ЗакСа Петербурга Бориса Вишневского с выборов.

Как стало известно, депутатов ЗакСа Санкт-Петербурга Максима Резника и Бориса Вишневского местный ТИК исключил из списков кандидатов на выборы. Издание «Наша Версия на Неве» поинтересовалось у Пригожина, как бизнесмен относится к большому количеству скандалов вокруг избирательной кампании в этом городе.

Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала ответ предпринимателя. По его мнению, избирательный процесс на территории России в первую очередь должен пройти честно.

«Я считаю, что выборы должны быть честными. И выигрывать, и бороться с Вишневским тоже надо честно, а не придираясь к помятости листов и качеству скрепок. Федеральная власть на выборах всех уровней требует открытости, прозрачности и справедливости, а когда речь идет о выборах регионального уровня, то это важно вдвойне. Не будет «шершавых» депутатов — часть региональных руководителей вообще уснет. Хотя лично я к Вишневскому симпатии не испытываю. У меня на вишню аллергия», — заявил Пригожин.

Ранее территориальная избирательная комиссия №30 сняла с выборов в Санкт-Петербурге главу фракции «Яблоко» в местном ЗакСе Бориса Вишневского. Причиной такого решения стали неправильно заполненные документы, которые представил политик.

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выборы пригожин вишневский
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