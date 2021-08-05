Полицейский обвиняется в организации ОПГ по сбыту наркотиков в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 августа. Правоохранители задержали пятерых человек, в том числе одного сотрудника полиции, по подозрению в организации преступной группы с целью сбыта наркотических веществ.

По данным следователей, злоумышленники через интернет организовали торговлю наркотиков и психотропных веществ. Сбыт запрещенных средств группа реализовывала посредством тайников-«закладок». В ходе оперативно-разыскной деятельности были задержаны все участники преступной банды — трое мужчин в возрасте от 25 до 30 лет, 28-летняя женщина, а также 32-летний полицейский, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Установлено, что с июня по июль 2021 года участниками группы было совершено более десяти эпизодов преступной деятельности. Главное следственной управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу объединило в одно производство все эпизоды сбыта и покушения на сбыт наркотиков.

Проводится ряд следственных мероприятий для установления обстоятельств уголовного дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых.