Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 15:02
15:01
Экономика
СМИ узнали о планах Новака обсудить ситуацию на топливном рынке РФ
15:00
Общество
Карнаухов: атака команды Навального на выборы в РФ координируется с Запада
15:00
Политика
Эфир: Какие шаги помогут нормализовать отношения России и Грузии
14:55
Спорт
Анжелика Сидорова стала серебряной призеркой в прыжках с шестом на ОИ
14:55
США
Домовладельцы в США выступили против моратория на выселение
14:54
Общество
Журова: После наших побед в Токио Россию попытаются не пустить на Игры-2022
14:53
Общество
Медикам разрешили работать в красных зонах без противочумных костюмов
14:47
Общество
Южноуральские вузы зафиксировали наплыв абитуриентов из других вузов
14:46
Происшествия
СК опубликовал видео с места жестокого убийства семьи в Хакасии
14:45
Экономика
Компания «Яндекс» стала одним из крупнейших арендаторов в «Москва-Сити»
Все новости

Петербуржца приговорили к 4,5 года колонии за избиение полицейских на незаконном митинге

  /   Обновлено: 05 августа 2021 14:49
Происшествия
Петербуржца приговорили к 4,5 года колонии за избиение полицейских на незаконном митинге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 5 августа. Октябрьский районный суд вынес приговор Николаю Девятому, который применил насилие к стражам порядка во время несогласованной акции в январе.

Следствие установило, что мужчина сначала разбросал установленные на дороге металлические заграждения, а затем избил сотрудника ДПС. После этого за гражданином погнался другой правоохранитель, но осужденный ударом руки нанес ему закрытую травму головы.

Девятый проходил по уголовному делу о причинении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Фигурант признал свою вину и согласился с наказанием в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Петербуржца приговорили к 4,5 года колонии за избиение полицейских на незаконном митинге
суд петербург колония митинг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru