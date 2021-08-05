Петербуржца приговорили к 4,5 года колонии за избиение полицейских на незаконном митинге

Санкт-Петербург, 5 августа. Октябрьский районный суд вынес приговор Николаю Девятому, который применил насилие к стражам порядка во время несогласованной акции в январе.

Следствие установило, что мужчина сначала разбросал установленные на дороге металлические заграждения, а затем избил сотрудника ДПС. После этого за гражданином погнался другой правоохранитель, но осужденный ударом руки нанес ему закрытую травму головы.

Девятый проходил по уголовному делу о причинении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Фигурант признал свою вину и согласился с наказанием в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 150 тыс. рублей.