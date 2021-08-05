Росприроднадзор предостерег «Водоканал» Петербурга о выпуске сточных вод в Оккервиль

Санкт-Петербург, 5 августа. Региональное управление Росприроднадзора предостерегло ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» о недопустимости нарушения требований при эксплуатации выпуска сточных вод в реку Оккервиль.

Предприятию предложили провести комплекс природоохранных мероприятий, которые будут направлены на снижение выброса загрязняющих веществ в Оккервиль через общесплавной выпуск ВО-160. Объект находится на балансе «Водоканала». Стоки отводятся от жилых домов, которые расположены в районе Проспекта Пятилеток и улицы Латышских Стрелков.

Исполнение предостережения находится на контроле Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу. Ведомство обратило внимание на данную проблему после поступления информации о рисках загрязнения реки. Управление также осуществило проверку, в ходе которой было установлено, что выпуск сточных вод находится в затопленном состоянии.

Чистота окружающей среды благотворно сказывается на жизни людей в городе. Набережная реки Оккервиль является одним из значимых объектов Северной столицы. Местные власти намерены привести в порядок данное общественное пространство.