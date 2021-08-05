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Петербургский полицейский задержан за попытку сбыта наркотиков
Происшествия
Петербургский полицейский задержан за попытку сбыта наркотиков
pixabay.com

Санкт-Петербург, 5 августа. Один из оперативников города обвиняется в покушении на незаконную торговлю запрещенными веществами, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В данный момент оперативный дежурный одного из отделов полиции Петроградского района задержан. Ему предъявлено обвинение. Сейчас он отстранен от службы, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следователей, задержанный входил в состав наркодилеров, которые владели несколькими магазинами в даркнете. Товар злоумышленник планировал распространять через тайники-закладки.

Подростки предстанут перед судом Петрозаводска за попытку продать наркотики.

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следственный комитет уголовное дело полиция наркоторговля наркодилер петроградский район
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