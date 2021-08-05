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Упавшего в Неву мужчину госпитализировали в Мариинскую больницу

  /   Обновлено: 05 августа 2021 12:16
Происшествия
Упавшего в Неву мужчину госпитализировали в Мариинскую больницу
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Санкт-Петербург, 5 августа. Житель Санкт-Петербурга едва не погиб после падения в Неву. Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу.

Инцидент произошел в районе Смольной набережной. Очевидцы сообщили в службу спасения о падении человека в реку. Прибывшие на место специалисты извлекли из воды 41-летнего мужчину и передали его медикам, сообщил ФАН источник в экстренных службах.

Правоохранители выясняют причины произошедшего. Организована доследственная проверка.

Ранее автомобиль пробил ограждение и упал в Неву напротив Музея императорского фарфорового завода в Петербурге.

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