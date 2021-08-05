Бизнесмен из Петербурга незаконно продавал жидкости для электронных сигарет

Санкт-Петербург, 5 августа. Правоохранители нашли склад, где местный предприниматель хранил 150 емкостей с никотином.

Сотрудники полиции провели обыски в помещении на Мебельной улице. По данным следствия, злоумышленник купил контрафактный продукт за границей и привез в РФ для дальнейшей продажи, сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Он создал сайт для реализации товара, выдавая себя за прямого поставщика известных брендов ароматного дыма для вейпов, не имея лицензии для своей деятельности. Решается вопрос о возбуждении дела.