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Бизнесмен из Петербурга незаконно продавал жидкости для электронных сигарет
Происшествия
Бизнесмен из Петербурга незаконно продавал жидкости для электронных сигарет
komi.sledcom.ru

Санкт-Петербург, 5 августа. Правоохранители нашли склад, где местный предприниматель хранил 150 емкостей с никотином.

Сотрудники полиции провели обыски в помещении на Мебельной улице. По данным следствия, злоумышленник купил контрафактный продукт за границей и привез в РФ для дальнейшей продажи, сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Он создал сайт для реализации товара, выдавая себя за прямого поставщика известных брендов ароматного дыма для вейпов, не имея лицензии для своей деятельности. Решается вопрос о возбуждении дела.

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