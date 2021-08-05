Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 11:56
11:54
Политика
В Совфеде объяснили, почему перенос выборов в Госдуму на декабрь невозможен
11:53
Общество
Краснодарца отправили под стражу за насилие над полицейским
11:51
Происшествия
Убийца семьи из Хакасии отсидел 18 лет за аналогичное преступление
11:48
Спорт
Россиянина Мизинова дисквалифицировали с соревнований по ходьбе на ОИ за нарушение правил
11:46
Происшествия
Суд над генералом Музраевым отложен из-за карантина
11:45
Общество
Специалисты Роспотребнадзора сочли все водоемы Петербурга непригодными для купания
11:44
Происшествия
Жителю Урала грозит 12 лет колонии за сбитого насмерть школьника на пешеходном переходе
11:43
Армия
Шойгу в Новосибирске проверил ход работ по созданию ударного беспилотника «Охотник»
11:30
Происшествия
Транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета в Казани
11:27
Политика
Лукашенко рассказал, на чем основывается политика украинской власти
Все новости

Специалисты Роспотребнадзора сочли все водоемы Петербурга непригодными для купания
Общество
Специалисты Роспотребнадзора сочли все водоемы Петербурга непригодными для купания
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 5 августа. Расположенные в Северной столице водоемы не подходят для купания. Они не соответствуют требованиям законодательства, отметили в Роспотребнадзоре.

Качество 24 пляжей Санкт-Петербурга не отвечает установленным нормам, объяснили в ведомстве. Поэтому жителям и гостям Северной столицы не рекомендуется купаться в озерах, которые располагаются в Выборгском районе. В их числе первое, второе и третье Суздальские озера с Ольгинским водоемом. Проверку не прошел и Колонистский пруд в Пушкинском районе.

Негативная оценка дана и всем пляжам Санкт-Петербурга, расположенным у Финского залива. Плавать также нельзя в озере Безымянное и реке Ижора. Вода, которая не отвечает санитарным требованиям, может быть опасна для здоровья, напомнили в Роспотребнадзоре.

В конце июля специалисты надзорного ведомства рекомендовали не купаться и на новом пляже, расположенном в центре Саратова. Причиной названо обнаружение в воде повышенного количества бактерий.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Специалисты Роспотребнадзора сочли все водоемы Петербурга непригодными для купания
петербург роспотребнадзор пляжи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru