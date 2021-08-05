Специалисты Роспотребнадзора сочли все водоемы Петербурга непригодными для купания

Санкт-Петербург, 5 августа. Расположенные в Северной столице водоемы не подходят для купания. Они не соответствуют требованиям законодательства, отметили в Роспотребнадзоре.

Качество 24 пляжей Санкт-Петербурга не отвечает установленным нормам, объяснили в ведомстве. Поэтому жителям и гостям Северной столицы не рекомендуется купаться в озерах, которые располагаются в Выборгском районе. В их числе первое, второе и третье Суздальские озера с Ольгинским водоемом. Проверку не прошел и Колонистский пруд в Пушкинском районе.

Негативная оценка дана и всем пляжам Санкт-Петербурга, расположенным у Финского залива. Плавать также нельзя в озере Безымянное и реке Ижора. Вода, которая не отвечает санитарным требованиям, может быть опасна для здоровья, напомнили в Роспотребнадзоре.

В конце июля специалисты надзорного ведомства рекомендовали не купаться и на новом пляже, расположенном в центре Саратова. Причиной названо обнаружение в воде повышенного количества бактерий.