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Проезд по петербургской дамбе будет ограничен 5 августа из-за ремонта
Общество
Проезд по петербургской дамбе будет ограничен 5 августа из-за ремонта
dambaspb.ru  /  Федеральное казенное предприятие «Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт‑Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»

Санкт-Петербург, 5 августа. Участок дамбы в Петербурге будет закрыт для движения транспорта 5 августа с 08:00 до 17:00.

Движение будет закрыто по правой и средней полосам. Весь день будут вестись ремонтные работы. Рабочие снимут гидравлические домкраты опор моста. Водители смогут проехать только по левой полосе с Невской и Финской стороны. Движение будет поочередным.

«Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим», — сообщает пресс-служба ФКП КЗС.

В воскресенье, 8 августа, центр Петербурга будет перекрыт из-за проведения марафона «Северная столица». Будут закрыты участки Невского проспекта, Дворцовой и площади Труда.

Движение по некоторым улицам Петербурга ограничено с 3 по 9 августа в связи с ремонтом улицы Ленинградской в поселке Песочный Курортного района. Отдельные участки КАД тоже будут закрыты.

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