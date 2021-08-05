Петростат зафиксировал рост числа несовершеннолетних матерей за 2020 год

Санкт-Петербург, 5 августа. Несовершеннолетние жительницы Санкт-Петербурга родили на 7,5% больше детей за 2020 год, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщается в докладе Петростата.

Молодые петербурженки за прошедший год родили 156 детей. Ранее этот показатель составлял 145 малышей. Согласно статистике, в нынешнем периоде 120 из них появились на свет вне брака, передает 78.ru.

Однако ЗАГСы Северной столицы в 2020 году зарегистрировали 48 браков несовершеннолетних. В 2019 году узаконить свои отношения решило на шесть пар подростков больше.

Статистика браков может быть улучшена благодаря введенному закону Министерства юстиции России. Теперь сотрудники ЗАГСов смогут официально оформлять отношения на дому или в больницах.