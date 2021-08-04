Визит Беглова в Москву ускорил реализацию важных для Петербурга проектов

Санкт-Петербург, 4 августа. Лоббистские усилия губернатора Петербурга Александра Беглова помогут ускорить реализацию важных для города проектов, уверен политолог Владимир Соловейчик.

Политолог положительно оценил итоги недавнего визита Беглова в Москву, где градоначальник провел несколько встреч. В Минфине он обсудил выделение Петербургу средств на обновление надземного и подземного транспорта. В Минтрансе был затронут вопрос повышения транспортной доступности аэропорта Пулково и развития улично-дорожной сети города. О планах по совместному развитию петербургского транспортного узла речь шла на переговорах с председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровом.

«Я считаю, что всякие лоббистские усилия, в том числе со стороны председателя городского правительства, которым является губернатор по должности, и со стороны других членов правительства, направленные на получение в городской бюджет федеральных средств, заслуживает поддержки», — подчеркнул Соловейчик в беседе с «Невскими новостями».

Встречи в Москве проводились с учетом недавнего совещания с российским лидером Владимиром Путиным. Президент приезжал в Петербург в конце июля и обсуждал с городским руководством вопрос развития транспортного узла.

Недавно Петербург назвали одним из лидеров по вакцинации населения от коронавируса. Еще год назад город причисляли к проблемным в связи с COVID-19, теперь же на его территорию регулярно поступают крупные партии препаратов. Активность властей в этом вопросе позволяет говорить, что Северная столица готова к дальнейшему развитию.