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Сухие грозы становятся основной причиной лесных пожаров на севере России

  /   Обновлено: 04 августа 2021 20:53
Происшествия
Сухие грозы становятся основной причиной лесных пожаров на севере России
pxhere.com

Санкт-Петербург, 4 августа. Ситуацию с лесными пожарами обсудили в эфире Медиагруппы «Патриот». Руководитель добровольческого отряда Андрей Черных назвал распространенную причину возгораний.

Он обратил внимание, что часто именно человеческий фактор приводил к возникновению пожара, причем недалеко от населенных пунктов. Если брать северные регионы страны, то там основной причиной возгораний стали сухие грозы. Андрей Черных связал это с интенсивной вырубкой лесов. Он напомнил, что прежде сухая гроза не приводила к таким последствиям.

Руководитель отряда отметил, что есть отличие пожаров по сравнению с 2016 годом. В целом, считает Черных, «всегда горит не одинаково». Раньше полыхало в южных регионах, где стояла жара.

Черных добавил, что сейчас люди активно вступают в отряд и помогают бороться с огнем. Всплеск желающих записаться появился после того, как стал гореть лес в районе Байкала.

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