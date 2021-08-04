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Пожилая петербурженка перепутала педали в иномарке и врезалась в подъезд жилого дома

  /   Обновлено: 04 августа 2021 20:18
Происшествия
Пожилая петербурженка перепутала педали в иномарке и врезалась в подъезд жилого дома
unsplash.com  /  Courtney Corlew

Санкт-Петербург, 4 августа. Пожилая жительница города за рулем Hyundai Getz не справилась с управлением и протаранила двери жилого здания.

По предварительным данным, ДТП случилось во дворе дома, расположенного на Пискаревском проспекте. Женщина-водитель призналась, что авария произошла из-за того, что она перепутала педали.

Сведений о погибших или пострадавших пока не поступало. Сотрудники правоохранительных органов прибыли к месту происшествия и приступили к выяснению всех обстоятельств инцидента.

Пожилой житель Оренбургской области ранее также не справился с управлением и вылетел в кювет на трассе Каменноозерное — Медногорск, передавало издание RIA56. В результате происшествия владелец машины и его пассажир получили травмы.

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