Профессор Чураков назвал одну из причин гибели животных во время лесных пожаров

Санкт-Петербург, 4 августа. Потери животного мира во время лесных пожаров в Якутии связаны не только с огнем, заявил доктор биологических наук Борис Чураков на пресс-конференции в эфире Медиагруппы «Патриот».

Эксперт считает, что многие звери, например медведи, росомахи, барсуки, не могут убежать от шквала огня верховых пожаров и погибают. Но есть и определенный процент животных, которые умирают в воде.

Сибирские леса разделены такими реками, как Лена, Енисей, Иртыш, Обь. Когда огонь подступает к водным артериям, то животные, спасающиеся от пожара, не могут переплыть реку и попросту тонут, объяснил профессор Чураков.

По последним данным, в Якутии зафиксированы более 160 лесных очагов возгорания. К ликвидации пламени привлечены 2283 человека, 287 единиц техники, включая авиационную.