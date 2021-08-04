Второй уличный шатер для вакцинации от COVID-19 открыли в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 августа. Жители Санкт-Петербурга могут привиться от коронавируса без предварительной записи в открывшемся у станции метро «Приморская» уличном шатре.

Пункт вакцинации рассчитан на 50 человек в день, сообщили в пресс-службе администрации Василеостровского района. Расположение шатра у станции подземки позволит всем желающим привиться от COVID-19 c минимальными затратами по времени. Пункт работает на буднях с 11:00 до 19:00 часов, говорится в сообщении.

«У метро Приморская открыт шатер для вакцинации. Здесь на прививку смогут принимать до 50 человек в день», — рассказали в администрации.

Уличный шатер стал вторым по счету в Северной столице. Первый такой пункт открылся ранее в парке 300-летия Санкт-Петербурга. В точке вакцинации прививают российским препаратом «Спутник Лайт». Шатры оснащены холодильниками для хранения препаратов против коронавируса.