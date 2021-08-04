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Петербург получил самую крупную партию вакцины «Спутник V»

  /   Обновлено: 04 августа 2021 19:24
Общество
Петербург получил самую крупную партию вакцины «Спутник V»
Global Look Press  /  Cover Images/Keystone Press Agency

Санкт-Петербург, 4 августа. Очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в объеме 137,4 тыс. комплектов доз поступила в Северную столицу.

Поставка препарата стала самой крупной для Петербурга с начала пандемии коронавируса. Жители города могут сделать прививку от COVID-19 бесплатно при наличии полиса ОМС. Также горожане могут сами выбрать одну из отечественных вакцин для процедуры.

Более миллиона петербуржцев уже завершили вакцинацию от коронавируса. Еще 300 тыс. человек уже получили первый компонент препарата. Записаться на процедуру можно через портал «Госуслуги», на сайте «Здоровье петербуржца», а также по звонку в службу 112 или поликлинику.

Препарат «Спутник V» одобрили на территории порядка 70 стран по всему миру. Вакцину также признали безопасной для беременных. Прививочная кампания по вакцинации подростков может начаться в России уже в сентябре 2021 года.

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петербург вакцина Спутник V
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