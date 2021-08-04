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Глава Института Кавказа в Ереване указал на необходимость русского языка в Армении
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Глава Института Кавказа в Ереване указал на необходимость русского языка в Армении

  /   Обновлено: 04 августа 2021 18:59
Политика
Глава Института Кавказа в Ереване указал на необходимость русского языка в Армении
pixabay.com

Санкт-Петербург, 4 августа. Вопрос использования русского языка не содержит политической составляющей в Армении. Жители республики относятся к этому нейтрально.

Приблизительно 98% населения республики идентифицируют себя как армяне. Для многих жителей русский не является родным языком. Однако все в Армении говорят на нем, заявил глава Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

По мнению эксперта, русский язык в стране необходим. Особенно в туристической и бизнес-отраслях. Кроме того, есть организации, для работы в которых его знание обязательно.

«Для офисного работника стандартное требование — знание русского и английского языков», — пояснил Искандарян.

На вопрос, изучают ли в армянских школах русский язык, директор института ответил утвердительно.

Ранее Искандарян сообщил, что особенных перемен в структуре власти после выборов ждать не стоит. У правящей партии небольшая «скамейка запасных», объяснил эксперт.

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Армения язык Искандарян
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