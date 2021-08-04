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Беглов и глава РЖД обсудили развитие железнодорожного узла в Петербурге
Общество
Беглов и глава РЖД обсудили развитие железнодорожного узла в Петербурге
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Санкт-Петербург, 4 августа. Губернатор Северной столицы Александр Беглов и глава РЖД Олег Белозеров рассмотрели вопросы развития железнодорожного узла в городе.

Более семи млн человек проживает в Петербурге. Транспортная система испытывает ощутимую перегрузку. Объединение пригородных электричек и городского транспорта в единую сеть позволит решить эту проблему, заявил Беглов.

Градоначальник также поднял вопрос о финансировании проекта по организации железнодорожного сообщения между Петербургом и аэропортом Пулково. По его словам, программа уже находится в стадии активной разработки.

Смольный намерен построить 12 новых станций метро в ближайшие десять лет. Согласно проекту, несколько линий расширятся новыми станциями, а также в Северной столице появится коричневая линия метро.

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петербург ржд беглов
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