Беглов и глава РЖД обсудили развитие железнодорожного узла в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 августа. Губернатор Северной столицы Александр Беглов и глава РЖД Олег Белозеров рассмотрели вопросы развития железнодорожного узла в городе.

Более семи млн человек проживает в Петербурге. Транспортная система испытывает ощутимую перегрузку. Объединение пригородных электричек и городского транспорта в единую сеть позволит решить эту проблему, заявил Беглов.

Градоначальник также поднял вопрос о финансировании проекта по организации железнодорожного сообщения между Петербургом и аэропортом Пулково. По его словам, программа уже находится в стадии активной разработки.

Смольный намерен построить 12 новых станций метро в ближайшие десять лет. Согласно проекту, несколько линий расширятся новыми станциями, а также в Северной столице появится коричневая линия метро.