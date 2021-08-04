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Власти Петербурга хотят ограничить размещение пунктов проката самокатов возле метро
Общество
Власти Петербурга хотят ограничить размещение пунктов проката самокатов возле метро
pixabay.com

Санкт-Петербург, 4 августа. Власти Северной столицы разработали поправки в правила благоустройства. Они затрагивают и размещение пунктов проката электрических самокатов.

Комитет по транспорту Петербурга предложил ввести понятие пункт проката средств индивидуальной мобильности. Там планируется разрешить парковку кикшеринговых самокатов и других подобных устройств. Такие пункты запрещено размещать вблизи остановок и станций метрополитена.

Предполагается, что у всего оборудования, предназначенного для аренды, должно быть специальное крепление. Самокаты и другие транспортные средства запрещено оставлять вне специальных пунктов. Осуществлять контроль за соблюдением такого требования предстоит районным администрациям.

В Петербурге ранее рассказали об открытии новых станций метрополитена. Для развития этой отрасли создана компания «Метрострой Северной столицы», отметил глава Северной столицы Александр Беглов. Сейчас важно корректно перевести в новую систему оборудование и заказы.

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