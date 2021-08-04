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Профессор Чураков напомнил, кто раньше помогал бороться с лесными пожарами

  /   Обновлено: 04 августа 2021 18:49
Происшествия
Профессор Чураков напомнил, кто раньше помогал бороться с лесными пожарами
Пресс-служба Сената Аргентины

Санкт-Петербург, 4 августа. Лесные пожары остаются острой проблемой в России. Профессор Борис Чураков подчеркнул, что во времена СССР можно было эффективнее бороться с этим бедствием.

Доктор биологических наук в эфире Медиагруппы «Патриот» констатировал, что более 90% возгораний происходят по вине человека. Пламя может разгораться от непотушенных костров или окурков.

Во времена Советского Союза существовала лесная охрана. Кроме того, значительно больше было лесников. Чураков напомнил, что в советские времена территорию лесничества контролировали 10-15 сотрудников. Каждый за день мог обойти свой участок, оперативно выявить возгорание и принять меры. Сейчас же действуют лесные инспекторы. Их на участке бывает по два-три человека. Тем более сформированы лесничества в сотни тысяч гектаров. Инспекторам нереально обойти всю территорию и своевременно обнаружить разгорающийся пожар.

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