Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 17:38
17:38
Политика
Крымский депутат предупредил Украину о тысячах исков от пострадавших из-за блокады
17:38
Общество
Прилучный и «папина дочка» не могут скрыть страсти в трейлере фильма «Соври мне правду»
17:35
Армия
Аналитик Артамонов: название «шахматного» истребителя Су-75 поставило НАТО в тупик
17:35
Политика
Заседание Совбеза ООН по Афганистану может состояться 6 августа
17:32
Армия
Жители Польши раскритиковали Варшаву за военную помощь Исландии
17:32
Политика
Политолог Искандарян рассказал о «турецких агентах» среди представителей власти Армении
17:32
Общество
Смелый кот Василий защитил хозяев от дикого медведя в якутском лесу
17:28
Наука
Челябинские студенты распечатали на 3D-принтере человеческое ухо
17:25
Экономика
Глава Марий Эл осмотрел лабораторию местного асфальтобетонного завода
17:24
Происшествия
Гособвинитель настаивает на условном сроке для Олега Навального
Все новости

Власти Петербурга назвали 12 станций метро, которые будут построены до 2032 года
Общество
Власти Петербурга назвали 12 станций метро, которые будут построены до 2032 года
Невские Новости  /  Анна Карпова

Санкт-Петербург, 4 августа. Смольный подготовил программу строительства 12 новых станций метро до 2032 года, сообщил гендиректор «Ленметрогипротранса» Владимир Маслак.

Согласно проекту, станция «Шуваловский проспект» будет продолжением Фрунзенско-Приморской линии. «Туристкая» и «Планерная» появятся на Невско-Василеостровкой ветке. Станции «Театральная», «Горный институт» и «Кудрово» построят на Лахтинско-Правобережной линии. Новая коричневая Красносельско-Калининская ветка будет состоять из станций «Казаковская», «Путиловская», «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная», уточнил Маслак.

Отмечается, что «Сосновая поляна» не входит в план расширения петербургского метрополитена на ближайшие годы. Участок Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до «Сосновой Поляны» также отсутствует в документе, поскольку его разработчика не допустили к проектированию программы

Власти Петербурга уже начали работать над программой расширения метрополитена до 2045 года. Первую станцию коричневой линии планируется открыть уже в конце 2024 года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Власти Петербурга назвали 12 станций метро, которые будут построены до 2032 года
петербург метро названия новых станция
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru