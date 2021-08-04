Власти Петербурга назвали 12 станций метро, которые будут построены до 2032 года

Санкт-Петербург, 4 августа. Смольный подготовил программу строительства 12 новых станций метро до 2032 года, сообщил гендиректор «Ленметрогипротранса» Владимир Маслак.

Согласно проекту, станция «Шуваловский проспект» будет продолжением Фрунзенско-Приморской линии. «Туристкая» и «Планерная» появятся на Невско-Василеостровкой ветке. Станции «Театральная», «Горный институт» и «Кудрово» построят на Лахтинско-Правобережной линии. Новая коричневая Красносельско-Калининская ветка будет состоять из станций «Казаковская», «Путиловская», «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная», уточнил Маслак.

Отмечается, что «Сосновая поляна» не входит в план расширения петербургского метрополитена на ближайшие годы. Участок Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до «Сосновой Поляны» также отсутствует в документе, поскольку его разработчика не допустили к проектированию программы

Власти Петербурга уже начали работать над программой расширения метрополитена до 2045 года. Первую станцию коричневой линии планируется открыть уже в конце 2024 года.