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Резник останется под домашним арестом по делу о наркотиках

  /   Обновлено: 04 августа 2021 15:32
Происшествия
Резник останется под домашним арестом по делу о наркотиках
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Санкт-Петербург, 4 августа. Городской суд оставил без изменений меру пресечения в отношении депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника, который обвиняется по наркотической статье.

Силовики застали Резника в нарколаборатории на набережной канала Грибоедова во время рейда. Против парламентария было возбуждено дело о незаконной покупке наркотических веществ для личного пользования.

В конце июля депутат обжаловал постановление следователя о запрете на посещение МФЦ, избиркома и банка, однако суд отклонил апелляцию подозреваемого.

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