Резник останется под домашним арестом по делу о наркотиках

Санкт-Петербург, 4 августа. Городской суд оставил без изменений меру пресечения в отношении депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника, который обвиняется по наркотической статье.

Силовики застали Резника в нарколаборатории на набережной канала Грибоедова во время рейда. Против парламентария было возбуждено дело о незаконной покупке наркотических веществ для личного пользования.

В конце июля депутат обжаловал постановление следователя о запрете на посещение МФЦ, избиркома и банка, однако суд отклонил апелляцию подозреваемого.