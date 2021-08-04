Житель Подольска задержан в Петербурге за кражу 10 млн рублей у пенсионера

Санкт-Петербург, 4 августа. Правоохранители в Петербурге задержали мужчину, который под видом «сотрудников банков» оставлял без сбережений пожилых людей.

Подозреваемый был членом преступной группировки, от деятельности которой пострадал 92-летний житель Подольска. Мошенники позвонили ему под видом сотрудников банка и убедили перевести на «безопасный счет» 10 млн рублей.

Когда пожилой мужчина понял, что его обманули, то обратился в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Силовики задержали одного из предполагаемых преступников. Им оказался 28-летний уроженец Новосибирской области. Он признался, что выполнял задание неизвестного ему человека за деньги. Полицейские нашли в квартире у мужчины 17 мобильных телефонов и 41 банковскую карту. Подозреваемый арестован на время расследования.

Ранее танцора-мошенника из Оренбургской области задержали в Чебоксарах.