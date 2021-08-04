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Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по факту избиения отцом собственного сына

  /   Обновлено: 04 августа 2021 12:24
Происшествия
Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по факту избиения отцом собственного сына
pixabay.com

Санкт-Петербург, 4 августа. Полиция Невского района Петербурга расследует уголовное дело, возбужденное в отношении одного из жителей города. Мужчина избил собственного сына.

Одному из жителей Петербурга предъявлено обвинение по факту избиения своего сына. Петербуржец попытался задушить девятилетнего мальчика.

По данным следствия, инцидент произошел в Невском районе. Обвиняемый избил своего девятилетнего сына, а затем начал его душить. Убить мальчика преступнику помешала мать ребенка. Также установлено, что задержанный является рецидивистом: 33-летний мужчина уже был ранее судим за преступление аналогичного характера.

В данный момент полиция проводит расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего. Также выясняются причины и условия, которые поспособствовали совершению преступления.

В Новокузнецке Кемеровской области подростки жестоко избили ребенка. В данный момент полиция проводит проверку, сообщает сайт A42.RU.

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