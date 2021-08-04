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Компания «Питеравто» не получала жалобу от Бакаидова после конфликта в маршрутке

  /   Обновлено: 04 августа 2021 10:39
Происшествия
Компания «Питеравто» не получала жалобу от Бакаидова после конфликта в маршрутке
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 4 августа. Программист из списка Forbes Иван Бакаидов не обращался в компанию «Питеравто» с жалобой на водителя маршрутного автобуса. Информацию подтвердили в самой организации.

Оператор компании подчеркнула, что никто не звонил и на горячую линию.

Программист, страдающий ДЦП, рассказал о случае в маршрутном автобусе. Во время ливня он пытался доехать домой. Проехав полкилометра, водитель остановился и потребовал, чтобы гражданин покинул салон. Мужчина за рулем добавил, что «не повезет его».

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маршрутка конфликт программист
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