Компания «Питеравто» не получала жалобу от Бакаидова после конфликта в маршрутке

Санкт-Петербург, 4 августа. Программист из списка Forbes Иван Бакаидов не обращался в компанию «Питеравто» с жалобой на водителя маршрутного автобуса. Информацию подтвердили в самой организации.

Оператор компании подчеркнула, что никто не звонил и на горячую линию.

Программист, страдающий ДЦП, рассказал о случае в маршрутном автобусе. Во время ливня он пытался доехать домой. Проехав полкилометра, водитель остановился и потребовал, чтобы гражданин покинул салон. Мужчина за рулем добавил, что «не повезет его».