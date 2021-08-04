Парашютная улица превратилась в бассейн после сильного ливня в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 августа. Фотографии и видео затопленной Парашютной улицы Северной столицы появились в Сети. Этот участок получил репутацию одного из наиболее часто подтапливаемых из-за дождей.

В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» появился ролик, на котором можно увидеть плывущий по дороге автобус. Рядом стоят машины, затопленные примерно по двери. Участок у дома №27 по Парашютной улице превратился в настоящий бассейн после ливня.

Водоканалу известно о проблемах. На время ливней специалисты привозят на Парашютную улицу передвижную насосную станцию. Аналогичные работы Водоканал выполнил и накануне. К тому же перед мощным ливнем на смену заступила 71 дежурная бригада.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил модернизировать ливневку на Парашютной улице. Выполнение проектно-изыскательских работ с учетом государственной экспертизы запланировано на ближайший год, заявили специалисты.