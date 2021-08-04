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Петербуржец нашел на Пулковском шоссе мужчину с простреленной ногой

  /   Обновлено: 04 августа 2021 09:48
Происшествия
Петербуржец нашел на Пулковском шоссе мужчину с простреленной ногой
Невские Новости  /  Александра Лашко

Санкт-Петербург, 4 августа. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства, при которых житель Петербурга получил огнестрельное ранение в бедро. Окровавленного мужчину обнаружил горожанин в салоне иномарки.

Стражи порядка прибыли по указанному адресу и обнаружили во дворе дома ту самую машину. В салоне находился человек в шоковом состоянии. Его госпитализировали.

Согласно неофициальной информации, силовики провели обыск по месту жительства раненого и обнаружили некий порошок, который направлен на экспертизу.

Стрельба произошла в отделении полиции на Камчатке. Огонь открыл мужчина с расстройством психики, сообщало Deita.

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