Дождливая и прохладная погода сохранится в Петербурге 4 августа

Санкт-Петербург, 4 августа. Петербург останется под влиянием холодного циклона. В среду, 4 августа, в городе ожидается дождь и похолодание, рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха в городе будет ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Днем в Петербурге ожидается 19-21 градус тепла, по области 17-22 градуса. Ветер западный, будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и составит 762 мм ртутного столба, что несколько выше нормы.

В ближайшие дни, 5-6 августа, будет чуть теплее, 21-23 градуса, но дождливая погода сохранится.

Сильные дожди заставили дорожников Петербурга перенести сроки начала ремонта проезжей части на пересечении КАД с Дачным проспектом и ЗСД. Работы займут двое суток и будут вестись круглосуточно, сообщает spbdnevnik.ru.