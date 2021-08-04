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СК задержал подозреваемого в гибели моряков судна «Онега»

  /   Обновлено: 04 августа 2021 09:28
Происшествия
СК задержал подозреваемого в гибели моряков судна «Онега»
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 4 августа. СК задержал в Петербурге зампредседателя рыболовецкого колхоза имени М. И. Калинина. Его подозревают в нарушении требований охраны труда, повлекшем гибель моряков на «Онеге».

Судно затонуло 28 декабря 2020 во время рыбной ловли в акватории Баренцева моря. В результате ЧП 17 членов экипажа пропали без вести, два моряка были спасены судном «Войково».

Следователи пытаются установить все обстоятельства случившегося и причины ЧП.

СК ранее возбудил дело после затопления судна с 19 людьми в Баренцевом море. В качестве основной версии называлось обледенение корпуса «Онеги», что и привело к затоплению.

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моряки гибель онега
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